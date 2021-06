Polizei vermutet rassistisches Motiv : Vier Muslime in Kanada bei Auto-Attacke getötet

An der Kreuzung, an der ein Pick-Up eine fünfköpfige muslimische Familie erfasste, haben Trauernde Blumen hinterlegt. Vier Menschen starben, ein Junge ist schwer verletzt im Krankenhaus. Foto: dpa/Brett Gundlock

London In Kanada fährt ein Auto auf einen Gehsteig und erfasst fünf Mitglieder einer Familie, nur ein Neunjähriger überlebt. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von einem rassistischen Hintergrund aus - und hat einen Mann festgenommen.

Nach einer Auto-Attacke mit vier getöteten Mitgliedern einer muslimischen Familie in Kanada spricht die Polizei von einem rassistischen Tatmotiv. „Die Ermittler gehen davon aus, dass dies ein vorsätzlicher Akt war und dass die Opfer wegen ihres islamischen Glaubens zum Ziel wurden“, hieß es in einer Mitteilung der zuständigen Polizei in der Stadt London in der Provinz Ontario am Montag (Ortszeit). „Es gibt Beweise dafür, dass dies eine geplante, vorsätzliche und von Hass motivierte Tat war.“