Vorgärten werden zu Toiletten : Vielen Briten stinkt es – immer mehr Wildpinkler in Großbritannien

London Großbritannien hat mitten in der Corona-Krise ein großes Toilettenproblem. Immer mehr Briten beschweren sich über Gestank und unangenehme Hinterlassenschaften in Städten, Parks, Stränden und Wäldern.

Ob in London oder in der Nähe des schottischen Landsitzes der Queen: Ausflüge und Treffen von mehreren Menschen sind unter bestimmten Auflagen zwar wieder erlaubt, aber viele öffentliche Klos wegen der Pandemie noch verschlossen.

„Man muss sein Gebäude bewachen, als ob man in einem Kriegsgebiet ist“, zitierte der Nachrichtensender Sky News einen Mann aus London, der in der Nähe einer Parkanlage wohnt. „Die Leute kommen einfach ums Ecke und pinkeln sogar auf die Treppe.“ In Bournemouth an der südenglischen Küste schilderten Anwohner der Deutschen Presse-Agentur, dass ihre Vorgärten als Toiletten genutzt werden.