Verdächtiger gefasst : Viele Tote nach Brand in russischem Nachtclub

Kostroma/Moskau In einem Nachtclub in Kostroma ist ein Feuer ausgebrochen. Mindestens 13 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Eine Person soll für den Brand verantwortlich sein – er ist festgenommen worden.

Bei einem schweren Brand in einem Nachtclub in der russischen Stadt Kostroma sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer habe sich in dem nächtlichen Vergnügungszentrum rasant auf einer Fläche von etwa 3500 Quadratmetern ausgebreitet, teilten die Behörden am Samstag mit. Es gab demnach auch fünf Verletzte. Das Dach in dem flachen Gebäude des seit Jahrzehnten populären Lokals „Poligon“ sei eingestürzt, hieß es.