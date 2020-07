In einer Videobotschaft : Herzogin Meghan spricht Mädchen und Frauen Mut zu

Washington Meghan Markle ermutigt in einer Videobotschaft für die Online-Konferenz „Girl Up Leadership Summit“ Mädchen und Frauen dazu, unbequem zu sein, um Veränderungen zu erreichen. Sie spreche aus eigener Erfahrung.

Herzogin Meghan (38) ruft Mädchen und Frauen dazu auf, unbequem zu sein, um Veränderungen zu erreichen. „Manchmal ist es nicht offensichtlich, was zu tun ist, und oft ist es die Angst, die uns lähmt und uns davon abhält, mutig und kühn zu sein“, sagte die Amerikanerin und Ehefrau des britischen Prinzen Harry (35) in einer Videobotschaft für die Online-Konferenz Girl Up Leadership Summit am Dienstag. „Scheut euch nicht davor, das zu tun, von dem ihr wisst, dass es richtig ist - auch wenn es nicht populär ist, auch wenn es nie zuvor getan wurde, auch wenn es den Leuten Angst macht.“ Nur wer Normen in Frage stelle, könne Veränderungen erreichen.