USA rätselt über Clip : Video zeigt augenscheinlich schlafenden Autofahrer auf Autobahn

Boston Ein Video aus den USA sorgt für Diskussionen. Es zeigt einen wahrscheinlich schlafenden Autofahrer hinter dem Steuer. Was steckt wirklich dahinter?

Schläft der Fahrer auf dem Highway? Ein Mann aus Massachusetts hat ein Video online gestellt, in dem der Fahrer eines Teslas augenscheinlich schläft - während der Wagen auf der Autobahn unterwegs ist. Auf dem Beifahrersitz scheint eine weitere Person zu schlafen.

Dakota Randall nahm das Video nach eigener Aussage am Sonntag in Massachusetts auf dem östlichsten Teilstück der Interstate 90 nahe Newton auf. Ihm zufolge handelte es sich um einen Tesla, der mit einer Geschwindigkeit von knapp 90 bis 95 Kilometern pro Stunde fuhr. Randall habe versucht, den Fahrer mit seiner Hupe zu wecken, aber nicht die Polizei gerufen. Die Polizei von Massachusetts gab an, sich des Videos bewusst zu sein.