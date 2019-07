Video begeistert das Netz : Zwei Dutzend T-Rex rennen um den Titel

Auburn Von wegen furchteinflößend: Diese 25 Tyrannosaurus Rex laufen, als ob es um ihr Leben ginge - und sind dabei zumindest optisch das Highlight des Tages auf der Rennbahn. Was hinter der Aktion steckt.

Pferde waren gestern: Auf der Rennbahn Emerald Downs in Auburn (USA) ist es zu einem ganz besonderen Rennen gekommen: Zwei Dutzend T-Rex liefen um den Sieg. Okay, eigentlich waren es Mitarbeiter eines Unternehmens in Kostümen, aber der Auftritt sorgt trotzdem für Lacher auf den Publikumsrängen und im Netz. Wie lokale Medien berichten, veranstaltet die Firma TriGuard schon seit einigen Jahren Mitarbeiterrennen – auch in Hawaii-Kostümen sind sie demnach schon angetreten.

In diesem Jahr aber eben in den prähistorischen Kostümen, am Samstag im Rahmen eines Familientags auf der Rennbahn. Am Ende gewann übrigens T-Rex Nummer 13 - aber das schaut man sich am besten selbst an.