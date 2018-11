Show von Victoria's Secret : Adriana Lima zum letzten Mal als Engel

Foto: AFP/TIMOTHY A. CLARY 10 Bilder Victoria's Secret - die Show der Engel

New York Am Donnerstag fand in New York die diesjährige Victoria’s Secret-Show statt. Insgesamt 60 Models waren zu sehen - eine Brasilianerin zum letzten Mal.

Nach 18 Jahren ist für das Model Adriana Lima Schluss bei Victoria's Secret. Die 37-Jährige lief am Donnerstag zum letzten Mal als „Engel“ für die Modemarke über den Laufsteg. Bei der Aufzeichnung der Fashion Show trug sie Flügel aus weißen Federn und bedankte sich sichtlich gerührt. Die Sendung wird am 2. Dezember im amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt und in 190 Länder weltweit übertragen.

Victoria's Secret würdigte die Mutter von zwei Kindern in einem Video als „großartigsten Engel aller Zeiten“. Insgesamt waren rund 60 Model bei der Show zu sehen, darunter die Schwestern Gigi und Bella Hadid, Kendall Jenner und Winnie Harlow. Musikalische Auftritte kamen von The Strokes, Shawn Mendes, Rita Ora und Halsey.

„Ich habe gedacht, über die Jahre würde ich entspannter werden“, sagte die Brasilianerin Lima der Nachrichtenagentur AP vor der Show. Sie werde aber noch immer so nervös wie bei ihrem ersten Auftritt für das Modeunternehmen.

