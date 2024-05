Supervulkan in Italien Die Erde über dem Vesuv bebt – Anwohner alarmiert

Sichtbar waren am Dienstag und Mittwoch vor allem die Folgen der Erdstöße: 46 Familien mussten ihre Wohnungen wegen statischer Schäden verlassen. Insgesamt gingen bei Zivilschutz und Gemeinde 800 Anträge zur Überprüfung der Statik von Gebäuden ein. Es kam zu Rissen an Gebäuden, Putz fiel zu Boden. Die Gemeinde Pozzuoli ließ am Dienstag vier Zeltstädte errichten, um den rund 150 Menschen vorübergehend ein Dach über dem Kopf zu geben. Manche Anwohner schliefen in Autos. Am Dienstag wurden die 138 Insassinnen des örtlichen Frauengefängnisses evakuiert, mehrere Betriebe, der Friedhof und ein Markt blieben geschlossen. In Pozzuoli und anderen Nachbargemeinden sind die Schulen zu. Am Mittwoch wurden auch die Schüler der Inselgemeinde Procida nachhause geschickt. Das Erdbeben vom Morgen hatte sein Epizentrum im Meer vor der Insel.