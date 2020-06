Impfgegner, Echsenmenschen und der große Austausch : Was macht Verschwörungstheorien so erfolgreich?

Foto: dpa/Sebastian Gollnow Infos 10 wichtige Fakten zu Verschwörungstheorien

Chemtrails, Bill Gates’ Weltverschwörung oder die Anschläge auf das World Trade Center - Verschwörungstheorien gab es schon immer. Dieser Tage sind sie aber wieder besonders im Fokus. Wir erklären alles, was Sie wissen müssen.

Von Marcus Italiani

Die Verschwörung ist so alt wie die Geschichte selbst. Berühmte Fälle wie die Ermordung Julius Cäsars an den Iden des März im Jahr 44 v. Chr. oder das Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 stehen exemplarisch für eine Unmenge an – meist politisch motivierten – Verabredungen zu umwälzenden Ereignissen. Teils sind diese Planungen und die daraus resultierenden Taten gut dokumentiert, teils liegen sie im Dunkeln. Und hier entsteht der Raum für Spekulationen und Vereinfachungen, die so enorm anziehend auf viele Menschen wirken. Diese "Verschwörungstheoretiker" wünschen sich oft einfache Erklärungen für komplexe Vorgänge oder sind auf der Suche nach Sinnhaftigkeit. Wir zeigen auf, was Verschwörungstheorien sind, warum sie auf so viele Menschen anziehend wirken und wann Gefahr von ihnen ausgeht.

Was sind Verschwörungstheorien?

Verschwörungstheorien dienen ihren Initiatoren der Enthüllung einer tatsächlichen oder vermeintlichen Verschwörung, also einer geheimen Übereinkunft eines meist kleineren Personenkreises zum Erreichen eines gemeinsamen Ziels. Die Grundlage für den Glauben an eine Verschwörungstheorie ist die Akzeptanz der Tatsache, dass es historisch belegte Verschwörungen gegeben hat.

Unwidersprochen sind einschlägig bekannte Verschwörungen wie die Ermordung Julius Cäsars am 15. März 44 v. Chr., die Pulververschwörung des Guy Fawkes in England am 5. November 1605, oder das Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 mit anschließendem geplanten Regierungsumsturz durch führende Militärs. Die oft mit Gewalttaten verbundenen Aktionen und die meist im Verborgenen durchgeführten Planungen haben in der Summe dazu geführt, dass schon der Begriff "Verschwörung" negativ konnotiert ist. Hinzu kommt, dass es bei Verschwörungen meist darum geht, dass ein überschaubarer Personenkreis etwas tut, das einen Einfluss auf das Leben vieler Menschen hat, die sich nicht dagegen "wehren" können.

Verschwörungstheorien hingegen basieren in der Regel auf der unbewiesenen Annahme, dass eine solche geheime Verabredung eines bestimmten Personenkreises die Grundlage eines einschlägigen Ereignisses oder einer Entwicklung ist, die in irgendeiner Form Einfluss auf die Gesellschaft nimmt. So haben beispielsweise die Attentate auf John F. Kennedy oder Martin Luther King zur Ausbildung von Verschwörungstheorien geführt. Die Annahme, dass politische Kräfte, vornehmlich aus Kreisen der US-Regierung, für diese Verbrechen verantwortlich waren, hat vor allem in den USA der 1960er Jahre diverse Theorien aufkommen lassen, nach denen eine Verschwörung finsterer Mächte im Inneren des Regierungsapparats hinter den Attentaten steckte.

Manchmal beschränken sich Verschwörungstheorien allerdings nicht auf kleine Gruppen, die man als Initiatoren von Verschwörungen identifiziert, sondern wähnt ganze Völker oder Glaubensgemeinschaften in der Verantwortung für konspirative Vorgänge. So glaubten nicht wenige Menschen zu Zeiten der Pest im 14. Jahrhundert, "die Juden" hätten heimlich die Brunnen vergiftet, um die christliche Bevölkerung auszurotten. Auch die Tatsache, dass der schwarze Tod vor Menschen jüdischen Glaubens nicht Halt machte, half nicht dabei, die hartnäckigen Gerüchte zu zerstreuen.

Ein ähnlicher Kollektivwahn ergriff die Nationalsozialisten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der Glaube an eine diffuse jüdisch-bolschewistische Verschwörung zur Übernahme der Weltherrschaft führte am Ende zur Ermordung von sechs Millionen Menschen jüdischer Konfession.

Wie entstehen Verschwörungstheorien?

"Verschwörungstheorien sind besonders in Krisenzeiten attraktiv. Gesellschaftliche Krisen verunsichern Menschen – die einen mehr als die anderen", sagt Sozialpsychologin Prof. Dr. Julia Becker, von der Universität Osnabrück, die im Mai 2020 eine Studie leitete, die Anhänger von Verschwörungstheorien während der Corona-Krise untersuchte.

Verschwörungstheorien entstehen oft aus der Sehnsucht heraus, Klarheit zu schaffen und Kontrolle über unkontrollierbare Vorgänge zu erlangen oder komplexe Vorgänge mit Hilfe einfacher Erklärungen aufzuschlüsseln. Oftmals wird dabei ein Gut-Böse-Gegensatz geschaffen und eine Gruppe von "Schuldigen" ausgemacht.

Die Basis für eine Verschwörungstheorie ist Misstrauen. Dabei ist der misstrauische Mensch nicht grundsätzlich böse, dumm oder gefährlich. Schon die Redewendung "gesundes Misstrauen" deutet eher auf reflektierte und vernünftige Menschen hin und wird positiv rezipiert. Zum Verschwörungstheoretiker wird der misstrauische Mensch, wenn sich sein Misstrauen gegen bestimmte, allgemein anerkannte Fakten ausspricht und er eine gegensätzliche Behauptung aufstellt, die seiner Meinung nach der Wahrheit entspricht. Zudem wird hinter den allgemein anerkannten Fakten eine dunkle Macht vermutet, die gezielt Menschen in die Irre führen will, um sich selbst Vorteile zu verschaffen. Mit dieser dunklen Macht werden wahlweise Regierungen, politische Gruppierungen, Ethnien oder Religionsgemeinschaften in Verbindung gebracht, die nun von den Verschwörungstheoretikern als Feindbild dargestellt werden.

Das kann unfreiwillig komische Züge haben, aber auch durchaus gefährlich sein. Die Theorie, die Stadt Bielefeld sei eine Erfindung, sorgt seit geraumer Zeit für Lacher und dürfte niemandem wehtun, außer dem Lokalpatriotismus der Bielefelder.

Etwas ernster wird es, wenn man sich ernsthaft mit der Theorie beschäftigt, die Filmaufnahmen der ersten Mondlandungen seien in Wirklichkeit in einem Filmstudio produziert worden und hätten nie so stattgefunden, wie sie den Bürgerinnen und Bürgern im Fernsehen präsentiert worden seien. Um die Wahrheit zu vertuschen, habe die amerikanische Regierung, die sich mit den Bildern der Mondlandung einen Vorteil gegenüber der Sowjetunion verschaffen und von den Rassenunruhen und der Anti-Vietnamkriegsproteste im eigenen Land ablenken wollte, sogar einige Mitwisser ermorden lassen.

Die Basis einer Verschwörungstheorie ist stets die Verunsicherung großer Teile der Bevölkerung in Krisenzeiten. Etwas Schreckliches oder Unerklärliches passiert. Aus Angst vor der Ohnmacht, die einige Menschen gegenüber vielen unerklärlichen Phänomenen empfinden, suchen sie den Plan und die Planer hinter den Geschehnissen. Damit hat man einen Gegner ausgemacht, dessen Bekämpfung zur Beseitigung der Gefahr führen soll. Viele Verschwörungstheoretiker bieten "Beweise" zur Untermauerung ihrer Theorie an, die zufällige oder schwer erklärliche Ereignisse plötzlich logisch erscheinen lässt. Der "falsche Schatten", den die amerikanische Flagge auf der Mondoberfläche angeblich wirft, ist einer dieser Beweise. Verbreitet werden solche Versatzstücke über einschlägige Medien. Früher waren dies spezielle Magazine, heute erledigt das Internet den Job. Rasend schnell lassen sich auf diese Art auch die krudesten Theorien einer breiten Masse zugänglich machen.

Es ist schwer, in der Masse der Verschwörungstheorien den Überblick zu behalten. Was basiert auf Hirngespinsten und was ist tatsächlich wahr? Der Abhör-Skandal der 2013 durch den Whistleblower Edward Snowden die Geheimdienste der USA und des Vereinigten Königreichs der massenhaften illegalen Abhöraktivitäten überführte, wäre zuvor definitiv ins Reich der verrückten Verschwörungstheorien verbannt worden. Dass Bundeskanzlerin Angela Merkel, deren E-Mails ebenfalls ausspioniert worden waren, den amerikanischen Botschafter mal einbestellen würde, hätte dieser sich sicherlich zuvor auch nicht träumen lassen.

Welche Menschen sind anfällig für Verschwörungstheorien?

Viele Verschwörungstheoretiker fühlen sich gesellschaftlich oft ausgeschlossen oder machtlos. Ihrer Sorge verleihen sie durch den Hinweis Ausdruck, dass man von einem kleinen Personenkreis mit ungeheurer Macht kontrolliert werde. Prof. Dr. Julia Becker erklärt: "Menschen unterscheiden sich darin, wie stark ihr Bedürfnis nach Gewissheit ist, beziehungsweise die Angst bei Ungewissheit. Verschwörungstheorien geben willkürlich erscheinenden Ereignissen eine einfache Erklärung, benennen klar einen Schuldigen, sie geben Gewissheit, lassen die Welt weniger willkürlich erscheinen."

Auch das Bedürfnis nach existenzieller Sicherheit spielt eine Rolle. "Es gibt eine stärkere Zuwendung zu Verschwörungstheorien bei ängstlichen und machtlosen Personen – wenn man die Gefahr erkannt hat, gibt das wiederum Sicherheit und man hebt sich von anderen ab. Verschwörungstheorien helfen zudem, die eigene Überzeugung beibehalten zu können", sagt Prof. Dr. Julia Becker.

Welche sind die größten Verschwörungstheorien?

Verschwörungstheorien gab es im Laufe der Geschichte unzählige. Hier sind zehn der geläufigsten Theorien.

Theorie 1: Die Terroranschläge vom 11. September 2001 in New York waren nicht das Werk von Terroristen, sondern wurden von der CIA arrangiert, um den Krieg im Nahen und Mittleren Osten rechtfertigen zu können

Theorie 2: Der Tod von Lady Diana am 31. August 1997 war kein Unfall, sondern ein Auftragsmord des britischen Königshauses. Grund: Die Prinzessin war angeblich schwanger von ihrem Liebhaber Dodi Al Fayed.

Theorie 3: Die zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstandenen "Protokolle der Weisen von Zion" planen die Übernahme der Weltherrschaft durch das jüdische Volk.

Theorie 4: John F. Kennedy wurde nicht von einem Einzeltäter, sondern von einer Zusammenrottung dunkler Mächte ermordet. Infrage kommen CIA, Mafia oder Fidel Castro.

Theorie 5: Die Mondlandung der Amerikaner wurde in Wirklichkeit in einem Filmstudio simuliert, um die Überlegenheit des amerikanischen Raumfahrtprogramms zu demonstrieren.

Theorie 6: Das erfundene Mittelalter. In den 1990er Jahren vertraten einige Wissenschaftler die Meinung, dass es Karl den Großen und große Teile des christlichen Mittelalters, konkret die Zeit zwischen den Jahren 614 und 911, nie gegeben habe.

Theorie 7: 1947 soll in Roswell, New Mexico ein Ufo abgestürzt sein, was die amerikanische Regierung angeblich vertuscht hat. Die gefundenen Außerirdischen wurden im militärischen Sperrgebiet Area 51 untersucht.

Theorie 8: Neue Weltordnung: Finstere Mächte versuchen, eine supranationale Elite zu schaffen und die Welt zu unterjochen. Noch radikaler ist die Vorstellung von Reptiloiden, die sich die Welt aneignen möchten. Die Behauptung: Angela Merkel und andere Staatsoberhäupter sind in Wirklichkeit außerirdische Echsenmenschen, die für die neue Ordnung sorgen sollen.

Theorie 9: Flugzeuge geben giftige Stoffe am Himmel ab und hinterlassen etwas, das nur so aussieht wie Kondensstreifen. In Wirklichkeit sind diese "Chemtrails" dazu gedacht, wahlweise das Klima zu verändern oder die Menschen zu vergiften.

Theorie 10: Der große Austausch soll die Bevölkerung des christlichen Abendlandes durch Muslime ersetzen.

Corona und Verschwörungstheorien – was muss man wissen?

Die Corona-Krise hat den Menschen auf der ganzen Welt viel abverlangt. In sehr vielen Ländern wurden so genannte "Lockdown-Maßnahmen" beschlossen, die nicht nur das soziale Leben, sondern auch die Wirtschaft mehr oder weniger lahmlegten. Weil diese Maßnahmen sich direkt auf die Freiheitsrechte der Menschen auswirkten, man das Virus nicht sehen kann und die Gefahr vielen Menschen abstrakt erscheint, ließen Protestaktionen von Verschwörungstheoretikern nicht lange auf sich warten.

Das Coronavirus sei im Labor entstanden. Microsoft-Gründer Bill Gates wolle die Weltbevölkerung zu einer Impfpflicht drängen, da er Milliarden an dem Impfstoff verdienen würde. Die Theorie, die vor allem Radiomoderator Ken Jebsen zuerst verbreitet hat: Die Bill & Melinda Gates Foundation steuert die Weltgesundheitsorganisation und bekommt dort jede auch noch so absurde Forderung durch.

Noch perfider ist die so genannte QAnon-Theorie ("Q" ist das Pseudonym einer Person oder Gruppe, "Anon" steht für "anonym"), die behauptet, eine machtbesessene Elite aus Prominenten und Politiker würde in einem "Deep State" Kinder unterirdisch gefangen halten, satanisch foltern, in pädophilen Netzwerken verkaufen und das angeblich die Alterung aufhaltende Stoffwechselprodukt Andrenochrom aus ihnen gewinnen. Das Coronavirus sei nur erfunden worden, um von diesem gigantischen Skandal abzulenken, so die meist politisch rechtsaußen stehenden Anhänger Qs.

Natürlich steht am Ende der Schurkenkette wieder einmal eine Verschwörung mächtiger jüdischer Drahtzieher. Der einzige, der dagegen etwas unternehmen würde, sei US-Präsident Donald Trump, der die Kinder eigentlich zu Ostern befreien sollte. Die große Befreiungsaktion blieb allerdings aus. Deutsche Anhänger der Theorie posteten im April 2020 auf Twitter eine Tunnelsprengung in Bayern, die Trumps Aktion zeigen sollte, aber in Wirklichkeit 2011 während eines Tunneldurchbruchs an der Mosel entstanden war.

Verstörend ist auch die Theorie, das Coronavirus werde durch die neuen 5G-Mobilfunkmasten übertragen. Die Theorie stützt sich auf diese Behauptung: Als das Netz im November 2019 in China gestartet wurde, seien umgehend Menschen gestorben. Da afrikanische Länder nicht über ein 5G-Netz verfügen, gebe es dort keine Corona-Toten. Auch diese Theorie lässt sich leicht widerlegen. Denn erstens können Viren nicht auf Wellen reisen und zweitens gibt es in Afrika Corona-Tote. Dennoch wurden zahlreiche Anschläge auf 5G-Masten verübt und auch Arbeiter angegriffen, die an einem solchen Mast arbeiteten.

Warum aber können diese längst als Lügen enttarnten Theorien immer noch eine wachsende Zahl von Anhängern begeistern? Prof. Dr. Julia Becker sagt über diese Menschen: "Sie sind eher reaktant, das heißt Vorschriften und Verpflichtungen erwecken in ihnen starke Widerstände, auf Verbote reagieren sie gerne mit einem 'Jetzt erst Recht'". So sieht sie in dem Verhalten einen starken Zusammenhang mit Machiavellismus: "Machiavellisten sind eher egoistisch, ihnen sind alle Mittel recht, um ihre Ziele zu erreichen, sei es mit Lügen oder unethischem Verhalten. Sie trauen anderen nicht und meiden es, Schwäche zu zeigen", erklärt die Psychologin.

Xavier Naidoo, Attila Hildmann – was haben sie mit Verschwörungstheorien zu tun?

Sänger Xavier Naidoo und Promi-Koch Attila Hildmann sind Anhänger der während der Corona-Pandemie virulenten Verschwörungstheorien und rufen in den sozialen Medien zu Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen auf, die ihrer Meinung nach nur dazu da sind, um dem Volk seine demokratisch verbrieften Freiheitsrechte zu nehmen – vor allem vor der Impfpflicht wird gewarnt.

Hildmann ist der Meinung, dass anstelle der abgeschafften Demokratie die neue Weltordnung geschaffen werde, gegen die er im Untergrund mit der Waffe in der Hand kämpfen werde. Xavier Naidoo, der schon länger mit seiner Nähe zu rechtsextremistischen Kreisen wie den "Reichsbürgern" auffällt, befeuert die Andrenochrom-Theorie der QAnons. Durch die Popularität der beiden Prominenten verbreiten sich ihre Nachrichten in Windeseile und finden immer neue Anhänger.

Wo werden Verschwörungstheorien verbreitet?