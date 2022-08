Falsche Behauptungen : Verschwörungstheoretiker muss mehr als vier Millionen US-Dollar zahlen

Washington US-Verschwörungstheoretiker Alex Jones hat behauptet, dass ein Amoklauf an einer Grundschule im Jahr 2012 nur inszeniert gewesen sei. Für die Aussage muss er an die Eltern eines Opfers nun ein hohe Entschädigung zahlen.

Der US-Verschwörungstheoretiker Alex Jones muss wegen seiner falschen Behauptungen zu einem Massaker an der Sandy-Hook-Grundschule im US-Bundesstaat Connecticut mehr als 4 Millionen US-Dollar Entschädigung an die Eltern eines Opfers zahlen. Das entschied ein Gericht am Donnerstag in Texas, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten. Jones hatte in der Vergangenheit behauptet, dass der Amoklauf im Dezember 2012 von Schauspielern inszeniert worden sei. Ein 20-Jähriger hatte in Newtown 20 Schulkinder und sechs Lehrer erschossen.