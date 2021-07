Nach der Flutkatastrophe, die den Westen Deutschlands stark getroffen hat, diskutieren die Menschen, wie man Gebäude in Zukunft besser vor Hochwasser schützen kann. Schon vor Christi bauten manche Siedlungen ihre Häuser auf Holzpfähle, um sie unter anderem vor Wasser zu schützen. An einigen Orten gibt es Pfahlbauten noch immer – in Düsseldorf soll sogar einer entstehen.

In Trondheim in der Provinz Trondelag in Norwegen, hier im Bild, sind Speicherhäuser direkt an der Nidelva gebaut. Zum Schutz stehen sie auf Pfählen.