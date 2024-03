Berühmte Shakespeare-Figur Warum die Julia-Statue in Verona jetzt ein Loch im Busen hat

Die berühmte Julia-Statue in der norditalienischen Stadt Verona unter dem vermeintlichen Balkon aus dem Shakespeare-Klassiker „Romeo und Julia“ ist zum Opfer des Massentourismus geworden: Die rechte Brust der bronzenen Mädchenfigur ist in den vergangenen Jahren so oft von Besuchern gestreichelt worden, dass dort jetzt ein kleines Loch ist. Irgendwann war es in dem Hof des Hauses zur Tradition geworden, Julias Busen zu berühren - weil das angeblich ewiges Glück in der Liebe garantiert. An manchen Tagen stehen Touristen Schlange, um Hand anzulegen. Unklar ist, ob der Schaden repariert werden kann: Möglicherweise muss die Statue wegen der vielen Streicheleinheiten durch eine neue ersetzt werden.