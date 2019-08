Traurige Gewissheit : Vermisster Segler aus Kiel in Dänemark tot aufgefunden

Bagenkop Ein seit mehreren Tagen vermisster Segler aus Kiel ist in Dänemark tot aufgefunden worden. Die Leiche des 69-Jährigen wurde bei der Stadt Bagenkop gefunden. Er hatte sich noch telefonisch bei seiner Familie gemeldet – dann brach der Kontakt ab.

Das sagte ein Sprecher der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger am Mittwoch unter Verweis auf eine Mitteilung des dänischen Joint Rescue Coordination Centre, einer Hilfsorganisation für Seenotfälle. Die Polizei im dänischen Fünen schrieb auf Twitter, die Leiche des verschwundenen Deutschen sei am Dienstagmorgen an einem Strand bei Bagenkop auf der Insel Langeland gefunden worden. Die Familie in Deutschland sei bereits unterrichtet worden.