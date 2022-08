Viele ungeklärte Fragen : Vermisster Rucksacktourist kehrt nach einem Jahr in Ägypten nach Paris zurück

Paris Die verzweifelte Familie von Yann Bourdon hatte einen Staatsbesuch des ägyptischen Präsidenten in Frankreich genutzt, um sein Verschwinden öffentlich zu machen. Nun ist der 27-Jährige zurückgekehrt - und viele Fragen bleiben unbeantwortet.

Sarah Sakouti, Rechtsberaterin bei der Menschenrechtsorganisation Committee for Justice (CFJ) mit Sitz in Genf, die Druck auf die ägyptischen und französischen Behörden gemacht hatte, in dem Fall zu ermitteln, sagte, Bourdon sei am 10. August von Kairo nach Paris geflogen. Am Vortag rief er nach Sakoutis Angaben seine Schwester in Paris vom französischen Konsulat in der ägyptischen Hauptstadt aus an. Am selben Tag erklärten die staatlichen Sicherheitsdienste in dem Land, sie würden Bourdons Rückkehr nach Paris ermöglichen. Davor hatten die Familie und Freunde Bourdons zuletzt im August 2021 von ihm gehört.