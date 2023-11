Prozess im US-Staat Oregon Vermeintlicher Autodieb erhält Millionenentschädigung in den USA

Garza erklärte, dass er durch die grobe Behandlung Verletzungen am Hals, an der Brust, an Handgelenken und der linken Hand erlitten habe. Er habe sich auch einer Schulteroperation unterziehen müssen und befürchte, dass seine Verletzungen nie vollständig heilen würden. Er müsse einen weiteren Eingriff über sich ergehen lassen, erklärte Garza. „Mein Arm wird wahrscheinlich nie wieder so funktionieren wie vorher.“