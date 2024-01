Blitzer in der Lagune Attenzione! – Verkehrskontrollen in Venedig

Manche verhalten sich in der Lagune so, als gäbe es hier keine Regeln, schließlich fährt man hier auf Kanälen und nicht auf Straßen. Doch damit soll nun Schluss sein. Venedig will Radarfallen für Boote einführen, um die existierenden Geschwindigkeitsbegrenzungen auch tatsächlich kontrollieren zu können.