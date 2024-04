Polizei kann Ruine betreten Verkehr nach Brand in alter Börse von Kopenhagen wieder angelaufen

Nach dem verheerenden Brand in der alten Börse in Kopenhagen ist in der Umgebung des historischen Gebäudes am Montag der Verkehr wieder angelaufen. Zwar waren einige Straßen in der Nähe des 400 Jahre alten Wahrzeichens der dänischen Hauptstadt noch blockiert, doch konnten Kraftfahrer erstmals seit dem Feuer wieder das Stadtzentrum über die Knippel-Brücke erreichen.