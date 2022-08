Sprengsatz nahe Nachtklub : Verkehr in Stockholm nach Fund von verdächtiger Tasche umgeleitet

Ein schwedischer Polizist sichert einen Tatort ab. (Symbolfoto) Foto: AFP/JOHAN NILSSON

Stockholm In einem Park in Stockholm soll ein versteckter Sprengsatz in der Nähe eines Nachtklubs gefunden worden sein. Die Polizei hat noch nichts Genaueres mitgeteilt, aber die Gegend war zeitweise abgesperrt worden.

In einem Park im Zentrum Stockholms ist einer Pressemeldung zufolge eine Bombe gefunden worden. Der Sprengsatz sei in einer Tasche versteckt in der Nähe des Nachtclubs „Café Opera“ entdeckt worden, meldete die Zeitung „Aftonbladet“. Die Polizei teile am Montag mit, Sprengstoffspezialisten ermittelten, wollte aber nicht mitteilen, was die Tasche enthielt. Die Gegend wurde abgesperrt, der Verkehr zeitweise umgeleitet. Später hieß es, die technischen Ermittlungen seien abgeschlossen.

Entdeckt wurde die Tasche während eines fünftägigen Kulturfestivals in der schwedischen Hauptstadt, das am Sonntag mit einem Konzert des iranischen Popsängers Ebi zu Ende ging. Ebi heißt mit bürgerlichem Namen Ebrahim Hamedi und ist als iranischer Dissident bekannt.

(albu/dpa)