Gisèle Pelicot – „Die Scham muss die Seite wechseln“ Vergewaltigungsvideos erstmals öffentlich in Gericht in Avignon gezeigt

Den Zuschauern im Gerichtssaal sowie in einem zusätzlichen Zuschauerraum stockte merklich der Atem, als ihnen vorgeführt wurde, wie Gisèle Pelicot auf dem heimischen Ehebett in Mazan von unterschiedlichen Männern missbraucht wurde. Die Aufnahmen zeigten die sieben von insgesamt 51 Angeklagten in dem Prozess, deren Fälle diese Woche verhandelt wurden.