Jährlicher Bericht Vergessenen humanitäre Krisen 2022 – erstmals alle in Afrika

Der Generalsekretär von Care Deutschland, Karl-Otto Zentel, verwies zudem darauf, wie schnell sich die Situation verändern könne. So habe die Ukraine in der Liste für 2021 noch Platz 2 der Krisen belegt, die am wenigsten Aufmerksamkeit erhielten. Dies habe sich mit dem russischen Angriffskrieg schnell verändert: „Mit 2,2 Millionen Online-Artikeln ist die Ukraine 2022 die Krise, über die mit Abstand am meisten berichtet wurde.“ Dies belege einmal mehr eine alte Beobachtung: „Je weniger räumliche Distanz zwischen uns und einer Krise ist und je besser wir uns mit den betroffenen Menschen identifizieren können, desto mehr Aufmerksamkeit widmen wir den Ereignissen.“