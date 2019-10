Messerattacke in Shoppingcenter : Verdächtiger von Manchester in Psychiatrie eingewiesen

Foto: AFP/LINDSEY PARNABY Polizisten stehen vor dem Einkaufszentrum in Manchester.

Manchester Der Verdächtige im Fall des Messerangriffs mit fünf Verletzten in einem Einkaufszentrum in Manchester ist in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen worden. Bei der Attacke waren fünf Menschen verletzt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das teilte die Polizei in der nordenglischen Metropole am späten Freitagabend mit. Der etwa 40 Jahre alte Mann war wegen Terrorverdachts festgenommen worden. Die weiteren Hintergründe blieben zunächst aber unklar.

Der Polizei zufolge hatte der Mann am Freitag mit einem großen Messer wahllos Menschen im Innenhof des Einkaufszentrums angegriffen. Er konnte nach kurzer Zeit von Einsatzkräften überwältigt werden. Drei Menschen erlitten Stichverletzungen, zwei weitere wurden auf andere Weise verletzt. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Angreifer allein handelte.

(csi/dpa)