„Sinnlose Tragödie“ : Verdächtiger festgenommen nach tödlichen Schüssen in Wisconsin

Kenosha Der Mann wurde offenbar aufgefordert, eine Bar zu verlassen und kam später mit einer Waffe zurück. Der Tatverdächtige wurde von der Polizei festgenommen.

Es waren die jüngsten Zwischenfälle mit Schusswaffen und jeweils mehreren Toten in den USA. Am Donnerstag waren in einer Lagerhalle des Unternehmens Fedex in Indianapolis acht Menschen getötet worden. Im März kamen vier Menschen bei einem Angriff in einem Bürogebäude in Kalifornien ums Leben. Acht Menschen wurden in Massage-Salons in der Gegend von Atlanta erschossen. Zehn Menschen wurden in einem Supermarkt in Boulder getötet.