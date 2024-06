Tödlichen Schüssen auf fünf Menschen Verdächtiger nach Todesschüssen bei Las Vegas tot

Nach tödlichen Schüssen auf fünf Menschen vor den Toren der US-Metropole Las Vegas hat der Verdächtige sich Polizeiangaben zufolge selbst getötet. Der mutmaßliche Schütze habe das am Dienstag (Ortszeit) getan, als er von der Polizei konfrontiert worden sei. Seine Opfer soll er am Montagabend (Ortszeit) in mehreren Wohnungen getötet haben. Ein 13-jähriges Mädchen soll schwer verletzt worden sein.