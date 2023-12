Menschenhandelsverdacht Richter entscheiden über Gewahrsam von indischen Passagieren in Frankreich

Die Inder werden seit Donnerstag am kleinen französischen Flughafen Vatry in der Champagne festgehalten. Sie waren in einem Charterflugzeug von den Vereinigten Arabischen Emiraten auf dem Weg nach Nicaragua. Die Maschine landete auf dem Flughafen, um zu tanken. Wegen eines anonymen Hinweises, wonach sich möglicherweise Opfer von Menschenhandel an Bord des Flugzeugs befanden, verbot die französische Polizei den Weiterflug, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.