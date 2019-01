In einem Garten in Venlo: Mann in den Niederlanden legt sich stundenlang auf Weltkriegsgranate

In einem Garten in Venlo

Den Haag Ein Niederländer hat in seinem Garten eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg endteckt. Er bedeckte die Granate mit Sand, hörte ein Pfeifen und setzte sich kurzerhand darauf. Sprengstoffexperten mussten anrücken.

Nach dem Fund einer Granate in seinem Garten hat ein Niederländer stundenlang auf dem eingegrabenen Sprengsatz ausgeharrt, bis ihn schließlich Sprengstoffexperten aus dieser misslichen Lage befreit haben. Der Mann hatte die Granate am Mittwochabend bei Gartenarbeiten in Venlo entdeckt, wie die zuständigen Sicherheitsbehörden in der südniederländischen Provinz Limburg mitteilten. Er bedeckte die Granate mit Sand und hörte daraufhin ein Pfeifen, weshalb er sich auf die Stelle setzte.