Nach Erdrutsch : Zahl der Toten in Venezuela steigt auf mindestens 43

Zahl der Toten in Venezuela steigt auf mindestens 43

Las Tejerías Die Zahl der Toten nach einem Erdrutsch in Venezuela ist auf mindestens 43 gestiegen. Mehr als 50 Menschen werden noch vermisst.

Dies berichtete das venezolanische Fernsehen unter Berufung auf die Vize-Präsidentin des südamerikanischen Landes, Delcy Rodríguez, am Dienstag (Ortszeit).

Demnach werden in Las Tejerías im Bundesstaat Aragua mehr als 50 Menschen vermisst. Die Suche ging auch am Dienstag weiter. Mehr als 300 Häuser wurden zerstört, Hunderte wurden beschädigt. Venezuela steckt ohnehin in einer tiefen politischen, wirtschaftlichen und humanitären Krise.