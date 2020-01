Lagunen-Stadt verlangt Geld : Wer Venedig sehen will, muss jetzt Eintritt zahlen

Wer Venedig sehen will, muss jetzt Eintritt zahlen

Venedig Tagestouristen, die nach Venedig kommen, werden künftig zur Kasse gebeten. Kostenfrei durch die Wasserstadt flanieren dürfen hingegen Touristen, die auch ein Hotelzimmer haben.

Das „Eintrittsgeld“ für Tagestouristen in Venedig kommt. Der Kommunalrat gab am Dienstag mehrheitlich grünes Licht für die Pläne der Stadtverwaltung. Wann genau die neue Regelung greift, wurde zunächst nicht bekannt. Nach früheren Angaben könnte es aber im Mai so weit sein.