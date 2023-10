Tragödie in Venedig Offenbar drei Deutsche bei Busunglück gestorben

Am Dienstagabend kam es in dem Festlandstadtteil Mestre der Lagunenstadt Venedig zu einem verheerenden Unfall. Ein Bus mit vielen Passagieren an Bord war von einer Brücke auf eine darunter verlaufende Bahnstrecke gestürzt und hatte dann sofort Feuer gefangen. Die Lage war zunächst unübersichtlich. Insgesamt starben 21 Menschen. 15 Menschen wurden verletzt - einige schwer.