Hochwasser : Venedig schaufelt sich sein nasses Grab selbst

Touristen stehen am Montag auf dem überschwemmten Markusplatz in Venedig. Auf 187 Zentimeter über den normalen Meeresspiegel war das Wasser in der vergangenen Woche gestiegen. Foto: dpa/Claudio Furlan

Dreimal innerhalb einer Woche suchte das Hochwasser die Lagunenstadt heim. Der Schock über die immensen Schäden sitzt tief. Auch weil unter den Bewohnern die Erkenntnis reift: Das Desaster ist hausgemacht.

Das Wasser der Lagune schwappt an diesem Mittag mancherorts noch auf die Bürgersteige. Menschen in Gummistiefeln überqueren die Rialto-Brücke. Es nieselt, kaltes November-Wetter in Venedig. Die Touristen strömen durch die Gassen zu den letzten Hochwasserpfützen am Markusplatz. Da beginnt in Ca‘Farsetti, dem Sitz des Stadtrats von Venedig die bürokratische und politische Aufarbeitung der Katastrophe der vergangenen Woche. 187 Zentimeter hatte der Pegelstand erreicht, weite Teile der Stadt waren überschwemmt, sogar die Krypta des Markusdoms stand unter Wasser. Die Schäden sollen in die Milliarden gehen, behauptete Bürgermeister Luigi Brugnaro.

Unten im Empfangsraum des Rathauses zeigt ein Bildschirm den aktuellen Pegelstand an, 80 Zentimeter über dem Normalstand. Das ist Routine für die Stadt in dieser Jahreszeit, aber doch werden die Pegelstände derzeit mit mehr Aufmerksamkeit als sonst wahrgenommen, das merkt man beim Venedig-Besuch wenige Tage nach dem großen Hochwasser. Nur 1966 war der Stand noch höher. Damals allerdings füllte sich die Lagune innerhalb von Tagen, nicht wie zuletzt bei der blitzschnellen Sturmflut innerhalb weniger Stunden.

Oben im schmalen, aber mit Kronleuchtern und Ölgemälden geschmückten Ratssaal, der auf den Canal Grande geht, tröpfeln nun die Stadträte ein, vor allem sich sehr ernst nehmende Männer. Livrierte Polizisten mit weißen Baumwoll-Handschuhen lassen nur Befugte vor. Wie alle Hängeböden der venezianischen Barock-Palazzi vibriert auch der Boden im Ratssaal mit seinen mächtigen Holzbänken, als wolle er die Besucher an das wichtigste Faktum erinnern, das offenbar allzu leicht in Vergessenheit gerät: Venedigs Statik ist ebenso einzigartig wie prekär. Die Anwesenden sollen dies offenbar nicht vergessen, so wirkt das mahnende Zittern des Fußbodens.

Foto: dpa/Luca Bruno 13 Bilder Vom Markusdom bis zu Luxushotels – Venedig steht komplett unter Wasser.

Viele sind gekommen, um die Rede zur Lage der ehemaligen Republik von Bürgermeister Brugnaro zu hören. Schlecht geht es ihr, das ist kaum zu überhören. Man erkennt das auch daran, dass der Bürgermeister eine Mischung aus Abenteuerbericht und Dankes-Adresse zum Besten gibt, frei von jeglicher Vision, wie es mit der Lagunenstadt denn weitergehen soll. Brugnaro spricht von der „Apokalypse“, die Venedig vergangene Woche heimgesucht habe.

Tatsächlich war die Mischung aus Sturmwinden und Hochwasser gespenstisch und gefährlich. „Es gibt Menschen, die weinen immer noch“, wird später ein emotionaler Stadtrat im Zwiegespräch behaupten. Zahlreiche Geschäfts- und Privatleute säubern auch jetzt noch ihre Geschäfte und Wohnungen von den Spuren des Hochwassers. Elektriker haben Hochkonjunktur. Leitungen, Steckdosen und Geräte sind von der Flut zerstört worden. In einem Supermarkt gleich neben dem Rathaus gibt es seit Mittwoch vergangener Woche keine gekühlten Produkte mehr. Sämtliche Kühlschränke wurden überschwemmt und sind defekt.

In seiner Rede lobt der Bürgermeister die Polizei, die Solidarität der Bewohner, die Wassertaxifahrer, die umsonst Fahrdienste geleistet hätten. Es müssten nun kleine Hochwassersperren an den empfindlichen Stellen der Stadt gebaut und bessere Pumpen besorgt werden. Als einzige Ursache für das Desaster nennt Brugnaro den Klimawandel. „Pagliasso“, ruft da ein Zuschauer erbost im Publikum. Das ist die venezianische Variante des Wortes „Clown“.

Allein den Klimawandel und mit ihm das Ansteigen des Meeresspiegels für die Springflut in Venedig verantwortlich zu machen, ist tatsächlich ein starkes Stück. Denn das bedeutet gewissermaßen, sich auf eine höhere Gewalt zu berufen, der man als Stadt nun einmal ausgeliefert ist. Venedig hat sich seinen Untergang über Jahrzehnte hingegen redlich erarbeitet.

Einer der aktivsten Ankläger in dieser Hinsicht ist Alberto Vitucci, Journalist der Lokalzeitung La Nuova Venezia. Vitucci hat die Ursachen für Venedigs Fragilität dutzendfach beschrieben, auch jetzt ist er viel gesuchter Experte. „Die Lagune muss gepflegt werden, aber das ist den meisten völlig egal“, behauptet der Journalist. Stattdessen wurde das Becken, auf dem Venedig auf Pfählen steht, im vergangenen Jahrhundert systematisch zu Grunde gerichtet.

Zwei Industriegebiete, zusammen größer als Venedig selbst, wurden im Laufe des 20. Jahrhunderts am Rand der Lagune in Marghera geschaffen. Dadurch wurde die Lagune kleiner. Das Hochwasser findet seither weniger Abflüsse, die Scheitelpunkte des Wassers steigen. Für den Bau der Industriegebiete wurde dem Lagunenboden viel Grundwasser entnommen, nachweislich sank die Stadt dadurch um 20 Zentimeter ab. Als größte Sünde überhaupt aber empfinden Kritiker den Bau des Kanals für Öltanker durch die Lagune, damit die Schiffe in den Raffinerien von Marghera ent- und beladen werden können. Die Lagune ist im Durchschnitt gerade einmal 1,50 Meter tief. Die Kanäle für die großen Schiffe sind dagegen zwölf Meter tief und 50 Meter breit. „Für die Fluten ist das wie eine offene Schleuse in die Stadt“, sagt Vitucci. Wenn wie vergangene Woche extrem starke Winde das Wasser landeinwärts treiben, ist Venedig dem wehrlos ausgeliefert.

Man müsste die natürlichen Sandbänke aufschütten und erhalten, um den steigenden und durch den Klimawandel immer unberechenbareren Fluten Einhalt zu gebieten, meint Vitucci. Aber dazu sei kein Geld da. „Alles wurde in das Mose-Projekt gepumpt“, sagt der Journalist. Und damit wäre man beim eigentlichen Sinnbild des venezianischen Scheiterns. Seit 1995 werden die automatischen Schleusen an den drei Einfahrten zur Lagune geplant. Fast sechs Milliarden Euro kostete das Projekt bisher, korrupte Manager bereicherten sich, Prozesse und Verzögerungen folgten, heute soll das Projekt zu 95 Prozent fertiggestellt sein.

Ob die Staumauern am Lido gegen das Hochwasser eines Tages funktionieren werden, weiß man nicht. Ein Test Anfang November wurde wegen „unerwarteten Vibrationen“ am Meeresboden auf unbestimmte Zeit verschoben. Wenn man Venezianer nach Mose befragt, dem Projekt, das die Fluten aufhalten soll, schütteln die meisten nur den Kopf. Sie fühlen sich auf den Arm genommen.

Wie also Venedig retten? Die jüngste Idee ist eine alte. Die Venezianer wollen das Schicksal ihrer sterbenden und von Touristen überlaufenen Stadt selbst in die Hand nehmen. Am 1. Dezember soll dazu eine Volksabstimmung abgehalten werden, die die Abspaltung Venedigs von der Stadt Mestre vorsieht. Beide bilden zusammen eine Kommune, Mestre allerdings hat knapp 200.000 Einwohner, Venedig gerade noch um die 50.000. Viermal misslang der Plan bereits. Die Chancen für eine Trennung sind nach dem Hochwasser so groß wie nie zuvor. Viele Venezianer sind überzeugt, dass eigentlich die Festlandbewohner mit ihren wirtschaftlichen Interessen für Venedigs siechenden Untergang verantwortlich seien. Das beste Beispiel aus ihrer Sicht ist Bürgermeister Brugnaro, Unternehmer aus der Nähe von Mestre, der wie so viele seine Geschäftsinteressen in Venedig verwirkliche.

Zu viele Kreuzfahrtschiffe kommen in die Stadt, das war an den heftigen Unfällen im Sommer zu sehen, als die Riesenschiffe mit anderen Booten kollidierten. Und jetzt kommt auch noch das Wasser im Übermaß. Sind die Fluten in ihren vielfältigen Formen nicht ein eindringlicher Weckruf zur Umkehr? Ein Wink mit dem Zaunpfahl für die ganze Welt, dass man sich selbst zugrunde richtet, wenn niemand etwas unternimmt? Ein Menetekel, dass das Paradigma vom ewigen Wachstum ins Verderben führt? Jetzt also soll die Trennung von Mestre helfen. Darüber streiten die Venezianer an diesem Abend im Teatro Goldoni. Die laute Mehrheit ist dafür. Ob es hilft?