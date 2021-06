Nach Medienberichten : Vatikan will italienisches Anti-Homophobie-Gesetz ändern

Rom Seit Monaten wird in Italien über die Einführung des Anti-Homophobie-Gesetztes gestritten. Nun soll sich auch der Vatikan in diesen Prozess eingeklinkt haben - mit einem Änderungswunsch.

In Italien hat ein Medienbericht über den Versuch des Vatikans, Einfluss auf den Entwurf eines italienischen Anti-Homophobie-Gesetzes zu nehmen, für Aufsehen gesorgt. Die Zeitung „Corriere della Sera“ berichtete am Dienstag, Vatikanvertreter seien am 17. Juni in der italienischen Botschaft am Heiligen Stuhl erschienen und hätten mit einer Verbalnote um die Änderung des Gesetzestextes gebeten. Wegen seines Initiators Alessandro Zan von den Sozialdemokraten wird das Gesetz nur ddl Zan genannt.