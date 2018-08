Vatikan verurteilt Missbrauch durch Priester in Pennsylvania

Eine Kirche in Pennsylvania (Symbolfoto). Foto: REUTERS/CARLOS BARRIA

Rom „Scham und Bedauern“ hat der Vatikan nach einem Bericht aus Pennsylvania geäußert. Dieser hatte Vergewaltigung und Missbrauch von Hunderten Kindern durch Geistliche in sechs Diözesen enthüllt.

Der Vatikan hat die in einem Bericht beschriebenen Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche im US-Staat Pennsylvania verurteilt. Die Taten seien kriminell und moralisch verwerflich, erklärte Vatikan-Sprecher Greg Burke. Sie hätten den Opfern ihre Würde und ihren Glauben geraubt. Papst Franziskus stehe auf der Seite der Opfer, versicherte er und nutzte dabei ungewöhnlich starke Worte, um die Ansichten des Pontifex zu verdeutlichen.

Eine Grand Jury in Pennsylvania hatte in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht enthüllt, dass mehr als 300 Geistliche seit den 1940er Jahren mehr als 1000 Kinder missbraucht hätten. Wahrscheinlich gebe es sogar noch viel mehr Opfer. Fast alle mutmaßlichen Fälle gelten inzwischen als verjährt. Unter anderem war dabei auch ans Licht gekommen, dass Kardinal Donald Wuerl, derzeit Leiter der Erzdiözese Washington, dabei geholfen haben soll, einige beschuldigte Priester zu schützen.