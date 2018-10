Vatikan: Sind es Knochen von Emanuela Orlandi?

Schauriger Fund in Vatikanbotschaft

Pietro Orlandi, der Bruder der vermissten Emanuela Orlandi, hält im Jahr 2017 auf dem Petersplatz ein Foto seiner auf mysteriöse Weise verschwundenen Schwester in den Händen. Foto: dpa

Rom Knochenfunde in der römischen Vatikanbotschaft haben Fragen nach der Identität des oder der Toten aufgeworfen. Offenbar könnte es sich um die Überreste eines jungen Mädchens handeln, das 1983 spurlos verschwunden war.

Bei Bauarbeiten in einem Keller der diplomatischen Vertretung des Heiligen Stuhls in Rom wurden dem italienischen Rundfunk vom Mittwoch zufolge an zwei unterschiedlichen Orten ein fast intaktes Skelett sowie weitere Knochenreste entdeckt. Die italienische Spurensicherung untersuche die Funde, um Alter, Geschlecht und Todeszeitpunkt festzustellen, teilte der Vatikan mit.