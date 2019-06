In einem offiziellen Dokument : Vatikan lehnt „Gender-Theorie“ ab

In einem offiziellen Dokument

Rom Der Papst hat bereits bereits mehrfach betont, dass der Mensch sein Geschlecht nicht wählen könne. Diese Meinung untermauert jetzt das Dokument. Demnach sollen Eltern, Lehrer und Geistliche eine „umsichtige sexuelle Aufklärung“ gewährleisten.

Der Vatikan hat sich offiziell gegen eine „Gender-Theorie“ ausgesprochen, nach der Menschen ihr Geschlecht wählen oder ändern können. Fließende Grenzen zwischen Geschlechtern seien ein Symptom eines „konfusen Konzepts der Freiheit“ und „momentaner Sehnsüchte“, die für die postmoderne Kultur typisch seien, hieß es in einem am Montag veröffentlichten Dokument der Kongregation für das katholische Bildungswesen.

Sie beklagte in dem Text mit dem Titel „Als Mann und Frau schuf Er sie“ zudem einen „Bildungsnotstand“ bei der sexuellen Aufklärung. Von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgender unter Katholiken kam prompt scharfe Kritik.

Papst Franziskus hat zwar wiederholt die Haltung vertreten, dass Menschen ihr Geschlecht nicht wählen könnten. Doch unternimmt der Vatikan mit dem jüngsten Dokument nun den Versuch, die erstmals 2012 von seinem Vorgänger Benedikt XVI. in einer Rede formulierte Position in einem umfassenden, offiziellen Dokument festzuschreiben.

Die Schrift richtet sich an katholische Lehrer, Eltern, Schüler und Geistliche. Darin wird für einen „Pfad des Dialogs“ und für ein Zuhören in Fragen der „Gender-Theorie“ geworben. Zugleich müssten Familien, Schulen und die Gesellschaft eine „neue Allianz“ schmieden, um eine „positive und umsichtige sexuelle Aufklärung“ in katholischen Schulen anzubieten. Ziel sei, dass Kinder von der „vollständigen, ursprünglichen Wahrheit über Männlichkeit und Weiblichkeit“ erführen.