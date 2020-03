Sechs Jahrzehnte nach Tod : Vatikan öffnet Geheimarchiv aus der Zeit von Papst Pius XII.

Vatikanstadt Der Vatikan hat am Montag erstmals die geheimen Archive aus dem Pontifikat von Papst Pius XII. geöffnet. Mehr als sechs Jahrzehnte nach dem Tod des umstrittenen Pontifex begannen Wissenschaftler aus aller Welt damit, die Akten zu analysieren.

Zahlreiche Forscher hatten die Öffnung des Geheimarchivs schon seit Jahren verlangt, um die Politik des Vatikans während der NS-Zeit zu untersuchen. Wissenschaftler aus aller Welt wollen insbesondere ergründen, weshalb der von 1939 bis 1958 amtierende Papst zum Holocaust schwieg. Kritiker werfen Pius XII. vor, den Massenmord an den Juden durch die Nazis nicht öffentlich verurteilt zu haben.

Andere Forscher sind jedoch davon überzeugt, dass der Papst still im Hintergrund wirkte. Die Beantwortung der Frage dürfte noch Jahre dauern: Nach Angaben von Experten umfassen die Dokumente 16 Millionen Seiten und sind in Dutzenden Sprachen abgefasst. Mehr als 200 Historiker haben sich darum beworben, die Akten im Vatikanarchiv in Augenschein zu nehmen.