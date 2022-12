Meldung aus dem Vatikan Gesundheitszustand von Benedikt XVI. hat sich verschlechtert

Der Gesundheitszustand des emeritierten Papstes Benedikt XVI. hat sich am Mittwoch in den vergangenen Stunden verschlechtert. „Ich kann bestätigen, dass es in den vergangenen Stunden eine altersbedingte Verschlechterung gegeben hat“, hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung von Vatikan-Sprecher Matteo Bruni. Er fügte aber an, die Situation sei „für den Moment unter Kontrolle“. Franziskus habe sich in das Kloster Mater Ecclesiae zu einem Besuch bei seinem Vorgänger aufgemacht, teilte der Kirchenstaat mit.