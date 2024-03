Von der Polizei überführt Vatikan-Angestellter verkaufte gestohlene Luxusuhren

Der Anbieter kam in einem Auto mit Vatikan-Kennzeichen zum vereinbarten Treffpunkt im römischen Stadtteil Prati. Dadurch ergab sich eine Spur in den Vatikanstaat, wo der Verdächtige, ein italienischer Staatsbürger, angestellt ist. Laut den Medienberichten wurden bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung mehrere Luxusuhren sowie 5.000 Euro in bar gefunden.