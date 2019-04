Vorfall in Australien : Dingos zerren kleinen Jungen am Hals weg - Vater rettet ihn

Dingos zerren kleinen Jungen am Hals weg - Vater rettet ihn

Vorfall in Australien

Sydney Ein Vater hat seinen 14 Monate alten Sohn bei einem Dingo-Angriff auf der australischen Insel Fraser Island gerettet. Die Eltern seien wegen der Schreie ihres Sohnes wach geworden, der von dem Dingo weggezerrt worden sei.

Die Familie habe geschlafen, als ein Wildhund in ihren Campervan gekommen sei, teilte der Sanitäter Ben Du Toit am Freitag mit. Der Vater sei nach draußen gerannt und habe mehrere Dingos abgewehrt, um sein Kind zu retten. Der Junge habe tiefe Schnittverletzungen am Kopf erlitten.