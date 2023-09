Das Ende der „Puffs“ Frankreich will die Einweg-E-Zigaretten verbieten

Die Akademie für Medizin warnte bereits im Frühjahr, dass die Einmal-Produkte eine „heimtückische Falle“ für Kinder und Jugendliche seien. Ihr Nikotingehalt kann nämlich bei bis zu 20 Milliliter liegen. Doch selbst wenn die „Vapes“ kein Nikotin enthalten, können sie trotzdem eine Abhängigkeit schaffen. Ein Experten-Kollektiv wies in der Zeitung „Le Monde“ zudem auf die ökologischen Schäden hin, die die „Puffs“ verursachen. Sie landen nämlich ohne Recycling in der Natur, obwohl sie Plastik, eine Lithium-Batterie und Schwermetalle enthalten. „Ihre Bestandteile können die Böden, das Grundwasser und die Ozeane verschmutzen“, warnte das Kollektiv. Außerdem könne die Batterie in Brand geraten und so ganze Müllautos abfackeln. Die Gefahr ist nicht gering zu schätzen: In Großbritannien werden jede Woche 1,3 Millionen Einmal-E-Zigaretten weggeworfen.