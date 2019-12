Behörden vermuten Brandstiftung : Mindestens 120 Häuser bei schweren Bränden in Chile beschädigt

Mindestens 120 Häuser bei schweren Bränden in Chile beschädigt

Häuser sind durch einen Waldbrand in Valparaíso in Brand geraten. Foto: AFP/RAUL ZAMORA

Valparaíso Ausgerechnet zu Weihnachten frisst sich eine Feuerwalze durch die malerische chilenische Hafenstadt Valparaíso mit ihren bunten Häusern. Die Behörden gehen von Brandstiftung aus.

Bei heftigen Bränden in der chilenischen Hafenstadt Valparaíso sind mindestens 120 Häuser zerstört oder beschädigt worden. Mehrere Viertel der Stadt im Westen des südamerikanischen Landes wurden evakuiert, wie die Feuerwehr am Dienstag (Ortszeit) mitteilte. Am Mittwoch waren nach Angaben des Zivilschutzes knapp 3000 Menschen ohne Strom. Die Behörde richtete zwei Notunterkünfte ein.