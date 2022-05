Gewalttat an US-Schule : Offenbar 15 Menschen in texanischer Grundschule erschossen

Einsatzkräfte versammeln sich nach Schüssen in einer Grundschule in Uvalde (Texas) in der Nähe des Tatorts. Foto: dpa/Dario Lopez-Mills

Uvalde Ein bewaffneter 18-Jähriger hat nach offiziellen Angaben in einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas 14 Kinder und eine Lehrkraft erschossen. Der mutmaßliche Täter ist offenbar ebenfalls getötet worden.

Nach einer tödlichen Schussattacke an einer US-Grundschule in Texas gehen die Ermittler davon aus, dass der Schütze bei der Tat allein gehandelt hat. „Der Verdächtige ist tot“, sagte der Polizeichef am Dienstagnachmittag (Ortszeit) in der Kleinstadt Uvalde. Er beantwortete keine Fragen und machte keine Angaben dazu, wie viele Menschen bei dem Vorfall verletzt oder getötet worden sind. Man wolle die Privatsphäre der Angehörigen respektieren, sagte er. Es handle sich um ein „abscheuliches“ Verbrechen.

Zuvor hatte der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, von 14 getöteten Kindern und einer getöteten Lehrkraft gesprochen. Der mutmaßliche Schütze sei offenbar durch Polizisten am Tatort getötet worden, sagte Abbott am Dienstag in einer ersten Stellungnahme. Er sprach von einer schrecklichen und unbegreiflichen Tat, die sich in der Kleinstadt Uvalde im Süden von Texas ereignet habe. Zwei Polizisten sind nach Abbotts Angaben bei einem Schusswechsel leicht verletzt worden.

Dem Polizeichef zufolge hat sich die Attacke am Dienstagmittag (Ortszeit) in einer Grundschule in Uvalde ereignet, einer texanischen Kleinstadt etwa 135 Kilometer von San Antonio entfernt. Ermittler seien noch am Tatort, sagte er. Weitere Details gab die Polizei zunächst nicht bekannt. Zu einem späteren Zeitpunkt soll es eine Pressekonferenz geben.

Der Sender CNN berichtete, der Schütze sei zu der Schule gefahren und habe sie dann mit einem Gewehr und einer Pistole betreten. Die Universitäts-Klinik in San Antonio twitterte, es seien zwei Verletzte aus der Schießerei aufgenommen worden, eine 66 Jahre alte Frau und ein zehn Jahre altes Mädchen. Beide seien in einem kritischen Zustand.

Präsident Joe Biden werde sich zu dem Vorfall nach der Landung seines Rückkehr-Fluges von einer Reise zu asiatischen Ländern äußern, kündigte Regierungssprecherin Karine Jean-Pierre an. „Er nimmt die von diesem schrecklichen Vorfall betroffenen Familien in seine Gebete auf.“ Der Präsident werde laufend über die Schießerei informiert.

(peng/Reuters/dpa)