Nach Amoklauf an US-Grundschule : Polizeichef von Schulbezirk nach Enthüllungen über Versäumnisse beurlaubt

Uvalde Die Enthüllungen über Versäumnisse der Polizei beim Schulmassaker von Uvalde haben für einen Aufschrei unter Eltern der toten Kinder gesorgt. Nun zieht der Schulbezirk nach längerem Zögern personelle Konsequenzen.

Nach neuen Enthüllungen über Versäumnisse bei dem Polizeieinsatz gegen den Amokschützen von Uvalde ist der für den Schulbezirk zuständige Polizeichef beurlaubt worden. Pete Arredondos Dienstpflichten werde vorübergehend ein anderer Beamter übernehmen, teilte Hal Harrell, der Oberaufseher des Schulbezirks, am Mittwoch (Ortszeit) mit. Die Entscheidung habe er getroffen, weil die Fakten rund um das Massaker vom 24. Mai nach wie vor unklar seien. Auf Arredondos Aktionen als zuständiger Einsatzleiter zum Zeitpunkt des Amoklaufs ging Harrell nicht ein. 19 Kinder und zwei Lehrkräfte in der Grundschule Robb Elementary School wurden an jenem Tag getötet.

Erst am Dienstag waren bei einer Anhörung vor dem Senat von Texas neue Erkenntnisse über polizeiliche Fehlentscheidungen im Umgang mit dem Amokschützen ans Licht gekommen. Schon drei Minuten nach dem Eintreffen des 18-jährigen Angreifers auf dem Schulgelände seien genügend bewaffnete Beamte vor Ort gewesen, die ihn hätten stoppen können, sagte Steven McCraw aus, Direktor der texanischen Behörde für öffentliche Sicherheit. Und doch hätten mit Gewehren ausgestattete Polizisten mehr als eine Stunde im Gang der Schule gewartet, während der Jugendliche in einem Klassenzimmer das Massaker angerichtet habe.

„Das Einzige, das engagierte Beamte in einem Flur davon abhielt, den Raum 111 und 112 zu betreten, war der Einsatzleiter, der entschied, die Leben von Beamten über die Leben von Kindern zu stellen“, sagte McCraw. Er sprach von „furchtbaren Entscheidungen“ Arredondos und einem „erbärmlichen Versagen“ der Polizei an jenem Tag.

Über seine Beurlaubung wollten zunächst weder Arredondo noch seine Anwälte sprechen. In einem Interview der Zeitung „Texas Tribune“ hat Arredondo sein Vorgehen am Tag des Amoklaufs bereits zu verteidigen versucht. Er habe sich nicht als den Einsatzleiter betrachtet und angenommen, dass jemand anders das Sagen habe, erklärte er. Warum die Beamten so lange mit der Erstürmung des Klassenzimmers warteten, ist noch immer unklar. Wie sie miteinander kommunizierten und was in ihren Körperkameras zu sehen ist, ist ebenfalls nicht bekannt.