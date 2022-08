Versäumnisse am Tag der Bluttat : Schulbezirk-Polizeichef nach Massaker in Uvalde gefeuert

Uvalde Die Enthüllungen über Versäumnisse der Polizei beim Schulmassaker von Uvalde haben für einen Aufschrei unter Eltern der toten Kinder gesorgt. Nun zieht der Schulbezirk personelle Konsequenzen.

Drei Monate nach dem Schusswaffenmassaker an einer Grundschule im texanischen Uvalde ist der umstrittene Polizeichef des Schulbezirks, Pete Arredondo, von seinem Amt entbunden worden. Die Entlassung durch den zuständigen Ausschuss am Mittwoch (Ortszeit) folgte auf Enthüllungen etlicher Versäumnisse der Polizei am Tag der Bluttat, bei der ein junger Schütze 19 Kinder und zwei Lehrkräfte in der Robb Elementary School tötete.

Vor der Sitzung des Schulvorstands ließ Arredondo über seinen Anwalt George Hyde eine Erklärung verbreiten. Der Schulbezirk-Polizeichef sei ein „mutiger Beamter“, der „für die geretteten Leben gefeiert“ werden und nicht wegen jenen „verteufelt werden sollte, die er nicht rechtzeitig erreichen“ konnte, hieß es im Schreiben. Arredondo rechtfertigte zudem sein Fernbleiben von der Sitzung. Er sorge sich um seine Sicherheit. Der Schulbezirk habe ihm aber nicht erlaubt, bewaffnet zum Treffen zu erscheinen, hieß es in seinem Brief.

Besonders scharfe Kritik regte sich nach dem Massaker am Vorgehen Arredondos, der am Tag des Massakers der Einsatzleiter war. In Ermittlungsberichten der Polizei des US-Staates und unabhängiger Experten der Texas State University wurde ihm und seinen Kollegen ein zu zögerliches Agieren vorgehalten. So kam heraus, dass Hunderte bewaffnete Beamte mehr als eine Stunde im Schulgang warteten, ehe sie den Klassenraum stürmten, in dem der Schütze das Blutbad anrichtete.