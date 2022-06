Amoklauf an Schule in Uvalde : Neue Enthüllungen über Versäumnisse der US-Polizei

Amoklauf an Schule in Uvalde

Uvalde Rund einen Monat nach dem Massaker an einer Grundschule im texanischen Uvalde gibt es neue Enthüllungen, die die Kritik am Vorgehen der Polizei befeuern dürften. Ein 18-Jähriger hatte 19 Kinder und zwei Lehrerinnen erschossen.

Den Angaben zufolge waren Beamte mit schweren Waffen und taktischem Gerät innerhalb von 19 Minuten nach der Ankunft des Angreifers auf dem Schulgelände - und damit früher als bisher bekannt. Laut Ermittlern hatten die Einsatzkräfte mehr als genügend Feuerkraft und Schutz, um den Angreifer viel früher unschädlich zu machen, als es letztlich geschah, wie die Medien berichteten. Am Dienstag sollen die neuen Informationen bei einer öffentlichen Anhörung des Senats des US-Staats Texas in Austin vorgelegt werden.

Ein 18 Jahre alter Schütze hatte am 25. Mai an einer Grundschule in der texanischen Kleinstadt Uvalde 19 Kinder und zwei Lehrerinnen erschossen. Der Angreifer verschanzte sich mit den Schülern und Lehrerinnen in zwei miteinander verbundenen Klassenräumen und richtete dort das Blutbad an.