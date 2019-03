Am Montag, 18. März 2019, hat es in der niederländischen Stadt Utrecht Schüsse in einer Straßenbahn gegeben. Dabei hat es mindestens einen Toten und mehrere Verletzte gegeben.

Schwer bewaffnete Spezialeinsatzkräfte der Polizei und Notfallhelfer stehen am "24 Oktoberplein" in Utrecht, wo in einer Straßenbahn Schüsse fielen.