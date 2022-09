Flammen wüten erneut in den USA : Zwei Menschen sterben bei Waldbränden in Kalifornien

Zwei Menschen sterben bei Waldbränden in Kalifornien

Flammen wüten erneut in den USA

Los Angeles Kalifornien leidet unter einer Hitzewelle. Südöstlich von Los Angeles hat ein Waldbrand bereits mehr als 1600 Hektar Land zerstört. Zwei Menschen starben, Tausende Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Wodurch das Feuer entstanden ist, ist noch unklar.

Das Feuer war am Montag in der Nähe der Ortschaft Hemet südöstlich von Los Angeles ausgebrochen und hat bereits mehr als 1600 Hektar Land verwüstet. Der Brand habe „sich sehr schnell ausgebreitet, bevor die Feuerwehr vor Ort sein konnte“, schrieb ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr auf Twitter. Kalifornien leidet unter einer Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 43 Grad, die noch bis Donnerstag anhalten sollte.

Die Ursache des Brandes war zunächst nicht bekannt. Der Energieversorger Southern California Edison (SCE) meldete zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers „Stromkreisaktivitäten“ in dem Gebiet. Das Unternehmen hatte in der Vergangenheit bereits hohe Geldstrafen zahlen müssen, nachdem festgestellt worden war, dass seine Anlagen die Ursache für - teils tödliche - Waldbrände in Kalifornien gewesen waren.