Nach einjähriger Beugehaft : US-Whistleblowerin Chelsea Manning ist wieder frei

Falls Church Die Whistleblowerin hatte sich geweigert, bei Ermittlungen zu Wikileaks auszusagen. An ihrer Position änderten auch gut zwölf Monate Haft nichts. Erst am Mittwoch unternahm sie aber einen Selbstmordversuch.

Die frühere Wikileaks-Informantin Chelsea Manning ist nach gut einem Jahr Beugehaft wieder in Freiheit. US-Bezirksrichter Anthony Trenga ordnete am Donnerstag (Ortszeit) die Freilassung Mannings an. Die Polizei von Alexandria im US-Staat Virginia bestätigte wenig später, dass sie frei sei. Tags zuvor hatte Manning nach Angaben ihrer Anwälte im Gefängnis einen Selbstmordversuch verübt und war in ein Krankenhaus gebracht worden.