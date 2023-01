Sinkende Lebenserwartung Warum die Menschen in den USA früher sterben als andernorts

Tatsächlich liegen die Amerikaner laut Angaben der CDC mit jährlich im Schnitt 13.000 Dollar Gesundheitskosten pro Person weltweit an der Spitze. Am Geld kann es also kaum liegen, dass die Lebenserwartung zuletzt auf das Niveau von vor einem Vierteljahrhundert zurückgefallen ist. Demnach werden Männer im Schnitt 76,4 Jahre alt, Frauen 79,3 Jahre.