Westen der USA versinkt im Feuer : Waldbrand nähert sich kalifornischem Feriengebiet

In der Nähe von Milford brennt das Dixie-Feuer unaufhörlich. Foto: dpa/Noah Berger

Mather Die Brände stellen die Feuerwehr vor immer neue Herausforderungen. Das Dixie-Feuer in Kalifornien hat bereits eine Fläche verbrannt, die größer als Bremen und das Saarland zusammen ist.

Die Waldbrände im Westen der USA bedrohen das Feriengebiet um den malerischen Lake Tahoe. Die Feuerwehr versuche alles, um das Caldor-Feuer von dem Gebirgssee an der Grenze zwischen den US-Staaten Kalifornien und Nevada mit seinen Ständen und Skigebieten fernzuhalten, sagte Brand- und Fortschutzdirektor Thom Porter am Montag (Ortszeit). Er glaube zwar nicht, dass der Brand sich dorthin ausbreiten werde. Aber er könne sich irren. So wie sich die Feuer bisher ausgebreitet hätten, müsse man mit allem rechnen.