Großeinsatz in den USA: Vier Tote bei Schüssen auf Krankenhausgelände in Chicago

Chicago Ein Angreifer hat auf einem Krankenhausgelände in Chicago drei Menschen getötet. Bei den Opfern handelt es sich offenbar um zwei Mitarbeiterinnen der Klinik und einen Polizisten.

Bei einer Schießerei in einer Klinik in Chicago hat es vier Tote gegeben. Darunter sei der mutmaßliche Schütze, sagte der Polizeichef der Metropole im US-Staat Illinois, Eddie Johnson. Ob der Verdächtige von der Polizei getötet wurde oder sich selbst richtete, sei noch unklar. Unter den Todesopfern sind ein Polizeibeamter und zwei Angestellte des Mercy Hospitals, wo es am Montag zu den Schüssen kam. Zunächst hatte es geheißen, vier Menschen seien in kritischem Zustand.