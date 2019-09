22 Jahre nach Verschwinden : Google Earth führt zu vermisstem Mann in See

Google Earth führt zu vermisstem Mann in See

Wellington Der Tod eines vor 22 Jahren als vermisst gemeldeten Mannes ist mithilfe von Satellitenbildern aufgeklärt worden. Über den Dienst Google Earth hatte sich ein ehemaliger Bewohner die Kleinstadt Wellington in Florida angeschaut und etwas entdeckt.

Er hatte auf den Aufnahmen etwas gesehen, was wie ein Auto in einem See aussah, wie die Polizeisprecherin Teri Barbera von Palm Beach County am Donnerstag mitteilte. Er habe dann einen Bewohner des Viertels kontaktiert, der mithilfe einer Drohne ein weißes Auto am Rand des Teiches hinter seinem Haus bestätigt habe.